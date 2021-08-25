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В России экс-бойца «Азова» обвиняют в убийстве по расовому признаку

25 августа 2021, 15:16

В России экс-бойца «Азова» обвиняют в убийстве по расовому признаку

Главное следственное управление СК России предъявило обвинение по трем пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ Сергею Коротких, известному как «Малюта» и «Боцман». Карточка его дела опубликована на сайте Мосгорсуда, пишет «Новая газета».

Коротких обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. 

«Московский комсомолец» со ссылкой на представителя суда пишет, что следствие просит арестовать Коротких заочно — он уехал в Украину в 2010-х годах и может до сих пор скрываться там.

В начале августа в сети появились видео оперативной съемки с показаниями «Тесака» и «Малюты» на их соратников по экстремистским организациям «Русская цель»*, Национал-социалистическое общество* и «Формат 18»*. На видео «Тесак» рассказывает силовикам об этнических убийствах начала 2000-х годов и причастных к ним лицах, включая лидера «Русской цели» Семена «Буса» Токмакова, Максима Хотулева, Павла Мышкина (Хрулева), а также Михаила Можаева и Артема «Костыля» Костылева. Эти люди были задержаны в декабре 2020 года по тем же обвинениям, что предъявлены Коротких. Можаев и Костылев покончили с собой.

Коротких под запись дал показания на руководителей НСО, видео датировано 2007 годом.

Среди глав группировки он называет Марцинкевича, а также Александра «Шульца» Филюшкина (Шитова), Алексея «Идеолога» Акимова, Андрея «Деда» Чуенкова (Дедова). После смерти «Тесака» Чуенков-Дедов бежал в Украину, где уже находился «Малюта». 

Сергей Коротких с 2014 года проживает в Украине, где участвовал в боевых действиях на юго-востоке страны в батальоне «Азов». С 2015 года он занимался охраной стратегических объектов в МВД Украины и считался тесно связанным с тогдашним министром внутренних дел страны Арсеном Аваковым. Съемка показаний Коротких появилась через три недели после того, как Аваков ушел с министерского поста.

В 2007 году неизвестными неонацистами было совершено убийство дагестанца Шамиля Одаманова и неустановленного уроженца Таджикистана. Видео этого убийства получило известность под названием «Казнь таджика и дага». Израильский режиссер-документалист Влади Антоневич, внедрившийся в неонацистские банды в ходе подготовки фильма «Кредит на убийство», связывает этническую расправу с членами НСО, среди которых Коротких и Марцинкевич.

Максима Марцинкевича в сентябре нашли мертвым в камере СИЗО в Челябинской области, где он находился на пересылке по пути в Москву. В столице Марцинкевичу предстояло участвовать в следственных действиях по уголовным делам об убийствах.

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