На Луганщине будут судить главу УИК за фальсификацию

Председательницу одной из участковой избирательной комиссии на Луганщине будут судить за фальсификацию результатов местных выборов в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.



По данным следствия, во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года председательница и секретарь избирательной комиссии внесли в протокол о подсчете голосов избирателей недостоверные сведения о получении одним из кандидатов на должность поселкового головы больше голосов, чем фактически получено в ходе голосования.



«Таким образом они безосновательно уменьшили количество голосов избирателей других кандидатов и подделали избирательную документацию о результатах голосования на участке», — говорится в сообщении.



Факт противоправных действий выявлено при принятии протоколов территориальной избирательной комиссией. Чтобы скрыть следы совершения преступления, обвиняемая разорвала протоколы о подсчете голосов избирателей, выбежала из здания и вынесла с собой поврежденную избирательную документацию.



Во время досудебного расследования председательница комиссии полностью признала свою вину. Между прокурором и подозреваемой заключено соглашение о признании виновности, которую вместе с обвинительным актом (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3, ч. 3 ст. 158-3 УК Украины) направлено в суд.



Следствие в отношении секретаря комиссии продолжается. Ей инкриминируется включение в избирательную документацию заведомо недостоверных сведений (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 158-3 УК Украины).