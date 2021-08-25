«ЛНР» отправила жителя Антрацита в тюрьму на 12,5 лет за «госизмену»

«Верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Антрацита к 12,5 годам заключения по обвинениям в «госизмене» и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».



Как утверждают в «ведомстве», мужчина являлся членом политической партии «Народный рух Украины» и в августе 2017 года якобы был завербован СБУ на подконтрольной украинской власти территории Луганщины.



В «генпрокуратуре ЛНР» уверяют, что в течение трех лет мужчина собирал и передавал украинской спецслужбе информацию, которая представляет «государственную тайну ЛНР», а также хранил по месту жительства взрывчатое вещество аммонит.



«Суд» назначил антрацитовцу наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом.



В «генпрокуратуре» отметили, что «подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал, от дачи показаний отказался».