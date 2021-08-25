«ДНР» устроила проверку документов на выезде из Енакиево

На неподконтрольной территории Донецкой области въезд и выезд из Енакиево в сторону Ждановки перекрыты членами незаконных вооруженных формирований «ДНР». Там дежурят так называемые сотрудники «ГАИ» и люди в военной форме. Проехать можно, но из-за проверок на блокпосту машины выстраиваются в очереди.



Очевидцы сообщают, что у каждого проезжающего на блокпосту проверяют паспорт на наличие прописки в отдельных районах Донецкой области. Причину происходящего не называют.



Не так давно подобное происходило в неподконтрольном Старобешево.

На всех трассах и даже городских улицах на контролируемой формированием территории появилось большое количество «военных». Причиной тому стало то, что 23-27 августа группировки «ЛНР» и «ДНР» объявили совместные учения «органов управления и сил гражданской защиты». По словам главы «ЛНР» Леонида Пасечника, это вызвано якобы угрозой обстрелов и «диверсий на объектах гражданской инфраструктуры».