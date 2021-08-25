Штаб ООС зафиксировал два нарушения режима «тишины» на Донбассе

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Вблизи Новолуганского боевики обстреляли позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.
На Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.
«За текущие сутки потерь среди украинских военных нет», – добавили в штабе ООС.
О фактах нарушений со стороны НВФ украинская сторона СЦКК сообщила Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.
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