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В ОБСЕ обеспокоены введением Украиной санкций против некоторых СМИ

25 августа 2021, 17:18

В ОБСЕ обеспокоены введением Украиной санкций против некоторых СМИ

Представительница ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность тем, что Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда СМИ. Рибейро порекомендовала Украине тщательно проверять каждое издание перед тем, как вводить против него санкции. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с соответствующими международными стандартами и Обязательства ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Она добавила, что свобода СМИ зависит от здоровой и конкурентной среды, которая включает голоса, сообщающие самые разные новости. По ее словам, любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

В ОБСЕ отметили, что такое заявление Рибейро последовало после того, как СНБО решила ввести санкции против ряда физических и юридических лиц из-за чего был запрещен доступ к изданиям «Страна. ua», «Ведомости» и «Московский комсомолец».

20 августа СНБО ввела санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко. Под ограничениями теперь информационное агентство «Шарий. NET», а также персональные страницы соцсетей и YouTube-каналы.

Также под санкции попал Игорь Гужва и связанные с ним Галина Солнцева и Любовь Лукашина, его медиакомпании «Ласмак» (владеет изданием «Страна. ua»), «Маджери» и «Смарт медиа сеть».

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