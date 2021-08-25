Учебный год в Украине начнется в обычном режиме – Минздрав

В Украине учебный год начнется 1 сентября в обычном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Укринформ».



«Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на "зеленом" уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу», – сказал Ляшко.



По его словам, если будет осложнение эпидситуации, школы закроют, но не все.



«Если будет рост числа случаев COVID-19 и по адаптивному карантину страна перейдет на "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, будут работать только те школы в этот период, в которых более 80% педагогов вакцинировано против COVID-19», – отметил министр.



Глава Минздрава добавил, что сейчас в Украине уже значительное количество учебных заведений, где вакцинировано более 80% персонала. Он привел пример Житомира, где в школах прививки сделали более 80% учителей, но такая статистика не во всех регионах страны.