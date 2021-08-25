Швейцария передала для КПВВ Донбасса 1,5 млн тестов на COVID-19

Швейцария предоставила Украине в качестве гуманитарной помощи 1,5 млн тестов на коронавирус. Тесты будут использоваться на контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе.



Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине.



«Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на Covid-19. Этой гуманитарной помощью на сумму CHF 6.7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения», — говорится в сообщении.

24 августа Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса — вакцину и медоборудование — стоимостью 4 млн евро.