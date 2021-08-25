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Глава МИД Австрии на предложение Лаврова: Нет желания направлять делегацию в Крым

25 августа 2021, 19:53

Глава МИД Австрии на предложение Лаврова: Нет желания направлять делегацию в Крым

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что у Вены «нет ни желания, ни намерения» направлять официальную делегацию в оккупированный Россией Крым. Об этом он сказал во время совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым конференции, передает «Интерфакс».

Лаврова спросили, заинтересована ли Россия в посещении Крыма официальной делегацией из Австрии, а Шалленберга — нет ли у его ведомства таких планов ради оценки ситуации с правами человека на полуострове.

«Я был бы двумя руками "за". Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации, — сказал Лавров. — Я убежден, что желание у Австрии есть, но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю».

«Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но в настоящий момент нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым», — сказал на это Шалленберг.

Лавров в ответ попросил журналистов зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что на самом деле происходит в Крыму. «Но я все равно его приглашаю, и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крыму», — сказал российский министр.

Приглашение посетить Москву Шалленберг принял, относительно Крыма — промолчал.

Комментируя прошедший в Киеве форум «Крымская платформа», глава российского МИД отметил, что «если есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, для них и пандемии никакой не надо, а если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями».

Требование участников форума к России «немедленно пустить представителей различных международных организаций, которые должны посмотреть, как уважаются и соблюдаются права человека в Крыму» министр назвал формулировкой для тех, кто не хочет знать факты.

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