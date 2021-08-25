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Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

25 августа 2021, 20:32

Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

Днепропетровский окружной административный суд отменил решение Днепропетровского облсовета от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Единый реестр судебных решений.

Соответствующее решение суд принял 13 августа. Истцом в деле выступил замруководителя Днепропетровской облпрокуратуры.

«Исковое заявление заместителя руководителя Днепропетровской областной прокуратуры... к Днепропетровскому областному совету... о признании противоправным и недействительным решения — удовлетворить. Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решения Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине" № 333-14/VI от 17.08.2012 года», — говорится в тексте решения.

В своем решении суд исходил из того, что обжалуемое решение Днепропетровского облсовета «О поддержке языковой политики в Украине» было принято с целью реализации на территории области требований закона «Об основах государственной языковой политики» от 03.07.2012 года, который, в свою очередь, в 2018 году был признан неконституционным и утратил силу. Кроме того, решение Днепропетровского облсовета прямо противоречит принятому в 2019 году закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части рабочего языка органов государственной власти и местного самоуправления, и облсовет после 2019 года не предпринял мер по приведению этого решения в соответствие с законом.

«Из анализа материалов дела и приведенных правовых норм, суд пришел к выводу об обоснованности иска, в связи с чем удовлетворяет заявленные исковые требования в полном объеме», — говорится в тексте решения.

Принятое в 2012 году решение «О поддержке языковой политики в Украине» предусматривало, что на территории Днепропетровской области наряду с украинским языком как государственным будет распространен русский язык как региональный, и к нему применяются меры, направленные на использование региональных языков, предусмотренные в законе Украины «Об основах государственной языковой политики».

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