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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа

25 августа 2021, 21:08

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области за сутки зарегистрировали 11 новых случаев ковида. С начала пандемии выявлено 93 044 случаев коронавируса: 89 478 человек выздоровели, а 2 439 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области медики обнаружили 342 новых случая коронавируса. Кроме этого, от осложнений умерли 40 пациентов. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 54 690 случаев COVID-19, из которых 44 547 человек выздоровели, умерли — 4 006.

На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 8 заболевших COVID-19, новых летальных случаев не зафиксировано. Всего диагноз COVID-19 подтвержден у 28 038 человек: выздоровели — 26 330, умерли — 1000.

В отдельных районах Луганщины — 196 новых случаев коронавируса за сутки и 20 смертей. Всего группировка «ЛНР» признает 8 495 случаев COVID-19. Из них умерли 823 человека, 6 784 выписаны с полным выздоровлением.

Политика

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отказалась проводить консультации в гуманитарной подгруппе, запланированные на 25 августа, пока в них участвует дончанка Майя Пирогова. В Украине Пирогова заочно приговорена к 10 годам заключения за терроризм.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые украинские законы уже не позволяют выполнить Минские соглашения. Особенно это касается особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и проведения выборов.

Кабмин изменил перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Новый регламент устанавливает определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе и линии соприкосновения на Донбассе.

Права человека

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Антрацита к 12,5 годам заключения по обвинениям в «государственной измене» и хранении взрывчатых веществ.

Общество

В суд направлен обвинительный акт в отношении так называемого министра промышленности и торговли группировки «ЛНР».

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