ЧЕСНО: Зеленский наградил орденом бывшего регионала и противника Майдана

Президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» II степени Анатолия Федорука — мэра Бучи с 1998 года, бывшего члена Партии регионов, который называл майдановцев «террористами». Об этом сообщает движение ЧЕСНО.



Во время Революции Достоинства в 2014 году поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича.



Генпрокуратура обвиняет Федорука в незаконном распределении земли. Суд выбирал Федоруку меру пресечения — домашний арест, но впоследствии политик вернулся к исполнению обязанностей мэра города, а судебные заседания отсрочиваются.



Впервые избран поселковым головой Бучи в 1998 годк и в дальнейшем избирался вновь в 2002, 2007 и 2020 годах. На последних выборах был кандидатом от партии «Слуга народа».