«ЛНР»: 100 заболевших и 14 умерших от COVID-19

В отдельных районах Луганской области зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции, а также 14 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 8595 случаев заражения COVID-19. Из них умерли 837 человек, 6864 выписаны с полным выздоровлением.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За среду, 25 августа, в Украине выявили 1 581 новый случай заражения коронавирусом, что на 854 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 269 пациента, а 45 человек умерли.