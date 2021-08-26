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Пожар произошел на подконтрольной «ЛНР» шахте

26 августа 2021, 09:58

Пожар произошел на подконтрольной «ЛНР» шахте

Горноспасатели ликвидировали пожар на шахте «Самсоновская-Западная» в подконтрольном группировке «ЛНР» Сорокино (Краснодоне). Об этом сообщило «МЧС» группировки «ЛНР».

Возгорание произошло 25 августа в 17:37 в забое 6-го восточного конвейерного штрека на горизонте 956 метров при ведении работ при бурении разведочных скважин. На момент аварии в шахте находились 64 человека, из них 28 — на аварийном участке. В 19:40 все 64 работника шахты были выведены на поверхность.

«В 2:00 в связи с отсутствием превышения концентрации вредных и взрывоопасных газов решением технического совета работы по ликвидации аварии переведены в разряд технических. В 6:00 в связи с отсутствием превышения концентрации вредных и взрывоопасных газов и снижением температуры технические работы завершены», — рассказали спасатели.

Шахта «Самсоновская-Западная» производственного подразделения «Шахтоуправление Краснодонское» была открыта в 1999 году, сейчас входит в подконтрольное группировке «ЛНР» предприятие «Востокуголь». Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.

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