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Беспилотники ОБСЕ обстреляли под Донецком

26 августа 2021, 10:56

Беспилотники ОБСЕ обстреляли под Донецком

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу из стрелкового оружия по своим 4 мини-беспилотникам на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии. 

Уточняется, что мини-БПЛА обстреляли в районе поселков Веселого, Сигнльного и Александровки под Донецком, а также непосредственно в окрестностях Ленинского района Донецка.

О полетах беспилотников наблюдатели ОБСЕ сообщали заблаговременно. 

В двух случаях стрельба началась, когда мини-БПЛА пролетал над позициями незаконных вооруженных формирований и в одном во время полета над позициями Вооруженных сил Украины.

Во всех четырех случаях команда СММ приземлила беспилотник и покинула район инцидента.

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