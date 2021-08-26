Беспилотники ОБСЕ обстреляли под Донецком

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу из стрелкового оружия по своим 4 мини-беспилотникам на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Уточняется, что мини-БПЛА обстреляли в районе поселков Веселого, Сигнльного и Александровки под Донецком, а также непосредственно в окрестностях Ленинского района Донецка.



О полетах беспилотников наблюдатели ОБСЕ сообщали заблаговременно.



В двух случаях стрельба началась, когда мини-БПЛА пролетал над позициями незаконных вооруженных формирований и в одном во время полета над позициями Вооруженных сил Украины.



Во всех четырех случаях команда СММ приземлила беспилотник и покинула район инцидента.