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МИД назвал пять приоритетов Украины после саммита Крымской платформы

26 августа 2021, 12:22

МИД назвал пять приоритетов Украины после саммита Крымской платформы

Украина ставит перед собой пять приоритетных направлений после учредительного саммита Крымской платформы, который прошел 23 августа в Киеве. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг.

«Саммит — это не конец. Это начало большой работы, которая будет разворачиваться на пяти направлениях. Первое — укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма. Второе — применение ограничительных мероприятий (санкций). Третье — противодействию нарушению прав человека. Четвертое — гарантирование безопасности и свободы судоходства. Пятое — преодоление экономических и экологических последствий оккупации», — рассказал Кулеба.

По его словам, после саммита у Украины есть «очень сильный документ» — декларация Крымской платформы.

«Ее поддержали все страны-участницы саммита Крымской платформы, Европейский союз и страны-члены НАТО. Документ остается открытым для присоединения, поэтому мы будем работать над расширением участия в нем», — добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что теперь его ведомство будет работать над тем, чтобы «расшить» декларацию и те обязательства, которые взяли на себя страны в конкретные действия, мероприятия и инициативы.

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