На Луганщине выявили 93 заболевших COVID-19, два человека умерли

В Луганской области за прошлые сутки подтверждено 93 новых случая COVID-19, двое больных умерли от осложнений. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заболели жители Лисичанска – 22, Северодонецка – 14, Сватово – 11, Станицы Луганской – девять, Попасной и Старобельска – по шесть, Марковки и Новоайдара – по пять, Белокуракино и Кременной – по четыре, Рубежного и Новопскова – по три, Мелового – один.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 45-летняя женщина из Станицы Луганской и 62-летняя женщина из Старобельска.



За все время пандемии на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 131 человека. Из них выздоровели – 26 356, умерли – 1002.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,2 (при пороговом уровне 60).