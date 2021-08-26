Боевики обстреляли жилой сектор поселка на Донетчине

Боевики 25 августа обстреляли жилой сектор прифронтового поселка Травневое в Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая ОГА.



В сторону Майского в 18:40 было совершено два выстрела из автоматического гранатомета (АГС-17).



Часть боеприпасов попала во двор по улице Центральная, 4.



Из-за взрыва гранаты от АГС-17 частично повреждено стекло в двух окнах здания. Вторая граната разорвалась в воздухе над огородом.



Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований.