Суд в РФ приговорил к 9 годам тюрьмы миллионера из Донецка Павла Климца

Пресненский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима украинского бизнесмена, производителя алкоголя «Олимп» Павла Климца. Его признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки, передает российский «Интерфакс».



Как сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, еще двое фигурантов дела – Юлия Самойлова и Андрей Грохольский – получили 8 и 5 лет колонии общего режима, соответственно.



По данным следствия, в 2017 году Климец как бенефициар коньячного завода «Бахчисарай» на территории оккупированного Крыма «столкнулся со сложной судебно-следственной ситуацией, усугублявшей деятельность завода», на предприятие был наложен арест.



Чтобы решить проблему, Климец привлек свою подчиненную для дачи взятки «должностным лицам правоохранительных органов Крыма».



Другой фигурант расследования – бывший адвокат Гор Чудопалов – предложил Климцу свои «услуги» по передаче взятки. Но, как оказалось, его ввел в заблуждение бизнесмен Грохольский, который за 20 млн руб. обещал снять наложенный на завод арест и прекратить уголовное дело. В действительности, как пояснили в Следственном комитете РФ, Грохольский такой возможности не имел, а получив деньги Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.



Сам экс-адвокат Чудопалов, который выступал посредником в даче взятки, и «сдал» Климца и своих соучастников. Поэтому в отношении него уголовное дело было прекращено.



В итоге Павел Климец признан судом виновным в покушении на дачу особо крупной взятки, Самойлова – в покушении на посредничество во взяточничестве, а Грохольский – в особо крупном мошенничестве.

Ранее уроженец Донецка Павел Климец входил в сотню самых богатых людей Украины. По оценке ИК Dragon Capital, по итогам 2018 года состояние Климца составило 99 млн долларов. Одним из основных его активов являлась группа компаний OLYMP. Ему также принадлежала строительная компания «Атлант», Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна «Бикорм», Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр.



Следственный комитет РФ задержал Павла Климца в Москве в апреле 2019 года.