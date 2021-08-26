Протянули самолет «Мрія»: Мариуполец Александр Лашин и семь украинских стронгменов установили мировой рекорд

Команда украинских силачей установила мировой рекорд. Фото: Facebook Александр Лашин

Сегодня, 26 августа, восемь украинских стронгменов, в том числе мариуполец Александр Лашин, установили мировой рекорд. Атлеты протянули самый большой самолет «Мрія» – АН-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту 13 секунд, передает PR.UA.



Событие происходило на аэродроме Антонова в Гостомеле.



Как рассказал Александр Лашин, вчера участники команды тренировались, пытаясь сдвинуть самолет семь раз. И им это удалось – прокатили машину на 10 сантиметров. Был заявлен вес самолета 285 тонн.



Сегодня силачи в специальной упряжи из ремней, двигаясь по лежащим лестницам, совершили рывок и протянули АН-225 на 4 метра 30 сантиметров. Как оказалось в итоге, самолет был заправлен топливом и весил на 45 тонн больше заявленного для рекорда веса, а именно – 330 тонн.



Команда стронгменов Украины из Мариуполя, Кривого Рога, Киева готовила этот рекорд в честь 30-летия Независимости Украины.



