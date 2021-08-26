Гармаш: Украина может обсуждать правки к закону о переходном периоде, если РФ признает себя стороной конфликта

В закон о переходном периоде, который больше всего беспокоит Россию, могут быть внесены правки, если РФ признает себя стороной конфликта и начнет реальный диалог. Об этом заявил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».



Он прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности выполнения Минских соглашений, в частности из-за закона о политике переходного периода. Гармаш отметил, что этот закон как раз явлется реакцией на действия России на Донбассе, которая не выполняет Минские соглашения.



«Мы имеем полное право реализовать свою политику, по отношению к Донбассу в том числе. Тем более что Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта, и переговорный процесс из-за этого стопорится. И мы вынуждены на это тоже реагировать, жизнь идет», – сказал представитель Донецка в ТКГ.



Он подчеркнул, что во всех документах Минских соглашений указывается, что выборы, как и все другие процессы, должны проходить в соответствии с Конституцией и законами Украины, «и та сторона также должна с ними считаться».



«Когда Россия захочет разрешить конфликт, завершить его, признает себя стороной конфликта и начнется диалог, тогда возможно обсуждение поправок к этим законам с участием России. Тогда мы будем обсуждать уже со стороной конфликта компромиссные варианты. Но на сегодняшний день пока Россия не признает себя стороной конфликта, а Украина реализует свою политику», – заключил Сергей Гармаш.

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