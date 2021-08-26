Штаб ООС: На Донбассе с начала суток сохраняется тишина

С начала суток 26 августа штаб операции Объединенных сил не зафиксировал нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



«Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня», – говорится в сообщении пресс-центра штаба.



В то же время отмечается, что к составу ООС привлечены и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 6 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

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