Поджигателю офиса омбудсвумен грозит до 10 лет лишения свободы

Полицейские в Киеве задержали мужчину, который поджег двери офиса уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой «коктейлем Молотова». Открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Киева.



Сегодня около 15:20 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный бросил бутылки с зажигательным веществом под двери админзданий на улице Институтской и на улице Пилипа Орлика. В результате произошло возгорание.



Пожар ликвидировали, в результате никто не пострадал.



«Спецназовцы оперативно задержали злоумышленника. Он оказался уроженцем Киевщины, 1970 года рождения», – рассказали в полиции.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Поджигателю грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.