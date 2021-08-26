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Кузин: В ноябре Украина может вернуться к локдауну

26 августа 2021, 19:25

Кузин: В ноябре Украина может вернуться к локдауну

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности и тогда могут ввести очередной локдаун. Об этом в интервью «ВВС News Украина» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», – заявил Кузин.

Однако, по его словам, если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить его.

Решение о локдауне принимает местная власть. Однако, по словам Кузина, если ситуация очень ухудшится, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

На вопрос, какой из регионов «накроет» первым, главный санитарный врач ответил, что ухудшение есть во всех регионах. Но пока больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют больше больных, чем в других областях.

В течение месяца в Украине постепенно растет уровень заболеваемости коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что люди с сертификатами о вакцинации против COVID-19 смогут пользоваться рядом привилегий в случае нового локдауна

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