На Донетчине с 1 сентября стартует очередной этап восстановления жилья

В Донецкой области с 1 сентября начнется очередной этап восстановления жилья, поврежденного в результате боевых действий. Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает пресс-служба ОГА.



Он отметил, что в текущем году облгосадминистрацией для восстановления домов в прифронтовой зоне уже выделено 11,6 млн грн на закупку строительных материалов в региональный материальный резерв.



Для выполнения восстановительных работ будет привлечено 150 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Первый этап работ по восстановлению жилья на Донетчине в этом году стартовал весной, всего удалось восстановить 419 домов. Потом делали перерыв для пополнения материального резерва.



Всего по информации Донецкой ОГА, в регионе с начала боевых действий было разрушено или повреждено 13 922 жилых дома. За последние два года удалось восстановить 2 032 дома.