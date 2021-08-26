«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле

В группировке «ДНР» заявляют о том, что при обстреле поселка Старомихайловка в Донецке 26 августа ранены два человека.



Местные Telegram-каналы пишут, что у 27-летнего Игоря Морозова повреждена левая голень, а 57-летний Сергей Пивнык госпитализирован в нейрохирургию больницы Калинина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением головы.



Один из пострадавших – гражданин Российской Федерации, добавляют местные соцсети.



В штабе операции Объединенных сил на данный момент нет информации об обстрелах в Донецкой области.