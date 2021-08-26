По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Донецкой области к утру 26 августа подтвердили коронавирусную болезнь у 464 человек. Кроме этого, от осложнений умерли 18 пациентов. На подконтрольной территории области выявили 161 новый случай ковида.



В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 100 новых случаев коронавируса. При этом 80 человек выздоровели, а 14 — умерли. На свободной территории Луганской области подтверждено 93 новых случая COVID-19, двое больных умерли от осложнений.



Политика



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила, что российская сторона пытается сознательно блокировать вопросы обмена пленными и открытия КПВВ.



Трехсторонняя контактная группа осенью может провести первое заседание экспертной группы по вопросам затопления шахт вдоль линии соприкосновения на Донбассе.



Права человека



В отдельные районы Донецкой и Луганской областей доставлены еще более 35 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.



Общество



Группировка «ЛНР» усилила патрулирование и контроль на дорогах с 23 по 27 августа.



Горноспасатели ликвидировали пожар на шахте «Самсоновская-Западная» в Сорокино (Краснодоне) 25 августа. На момент аварии в шахте находились 64 человека, из них 28 — на аварийном участке. Всех вывели на поверхность.



Боевые действия



Незаконные вооруженные формирования 25 августа обстреляли жилой сектор прифронтового поселка Травневое в Донецкой области.



В группировке «ДНР» заявляют о том, что при обстреле поселка Старомихайловка в Донецке 26 августа ранены два человека.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала стрельбу из стрелкового оружия по своим 4 мини-беспилотникам на неподконтрольной территории Донецкой области.