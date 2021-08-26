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Зеленский: Нужно провести аудит очередей на получение доступного жилья

26 августа 2021, 23:29

Зеленский: Нужно провести аудит очередей на получение доступного жилья

Украина только начала внедрять жилищные программы для разных категорий населения, среди которых есть относительно новые – военнослужащие, переселенцы и другие. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Право на власть» на «1+1».

«Это только начало», – отметил глава государства, напоминая об ипотеках под 5-7-9%, а также жилищном лизинге. Отвечая на реплики собеседников в студии о том, что Грузия эффективнее справляется с решением жилищного вопроса для переселенцев, Зеленский отметил, что в Украине – «другие масштабы трагедии».

Кроме этого он напомнил, что часто жители страны стоят одновременно в нескольких очередях на получения жилья. Чтобы упорядочить их, в Украине проведут аудит, отметил президент.

«У нас повторяются очереди – люди, которые стоят как военные, как чернобыльцы и как учителя. Иногда одна и та же фамилия – в трех очередях. Поставлена задача сделать аудит очередей и потом разработать ту или иную программу по количеству квартир», – сказал Зеленский.  

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