Штаб ООС: За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

Пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинским военным, один солдат ВСУ получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Раненный военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное, отметили в Штабе.
Сообщается, что вблизи Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского — из стрелкового оружия.
С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
Вчера, 26 августа, в группировке «ДНР» заявили о ранении двух гражданских в результате обстрела поселка Старомихайловка в Донецке.