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Штаб ООС: За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

27 августа 2021, 08:19

Штаб ООС: За минувшие сутки на Донбассе ранен украинский военный

Пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинским военным, один солдат ВСУ получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Раненный военнослужащий находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное, отметили в Штабе.

Сообщается, что вблизи Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. У Авдеевки боевики обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра. В районе Новолуганского — из стрелкового оружия. 

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Вчера, 26 августа, в группировке «ДНР» заявили о ранении двух гражданских в результате обстрела поселка Старомихайловка в Донецке.

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