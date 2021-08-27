Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию внешней политики Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.



Указ ввел в действие решение СНБО Украины от 30 июля «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины».



Согласно документу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит стратегический курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Приоритетом также указано обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности, противодействие агрессии России.



Среди других направлений в стратегии — продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.



Украина также нацелена на международное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, преступностью, нелегальной миграцией, киберугрозами, а также сотрудничество по вопросам разоружения, противодействия негативным последствиям изменения климата.

СНБО 30 июля на заседании в Краматорске принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это «историческим событием». По его словам, Украина впервые получила четкую, понятную и содержательную стратегию внешнеполитической деятельности.