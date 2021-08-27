В Волновахе произошел пожар в больнице. Эвакуировали 110 человек

Пожар в поликлинике Волновахи. Фото: ГСЧС

Пожар в подвале поликлиники центральной районной больницы Волновахи произошел сегодня утром. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.



Прибывшие спасатели установили, что происходит задымление в архивном помещении поликлиники. Были эвакуированы 110 человек, из них 30 человек персонала и 80 посетителей.



В 8:20 пожар был локализован и в 8:31 ликвидирован.



Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возникновения пожара устанавливается



От ГСЧС привлекались 10 человек и две единицы техники.