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Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу

27 августа 2021, 13:06

Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о повторном вызове экс-президента Виктора Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией «Межигорье» на 4 октября.

Такое решение ВАКС принял в пятницу, частично удовлетворив ходатайство защиты Януковича.

«Следственный судья постановил ходатайство адвоката... об осуществлении надлежащего вызова Януковича в судебное заседание удовлетворить частично. Повторно осуществить вызов Януковича в судебное заседание путем публикации о вызове в СМИ... и на официальном сайте Офиса генпрокурора», — говорится в постановлении судьи, передает «Интерфакс-Украина».

В связи с тем, что процедура вызова Януковича в суд займет время, суд перенес заседание по избранию меры пресечения на 9:30 4 октября 2021 года.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. Их подозревают в незаконном завладении государственной резиденцией «Межигорье».

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Виктор Янукович и его сын Александр находятся в России, поэтому расследование ведется в специальном режиме.

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