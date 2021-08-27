Суд перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о повторном вызове экс-президента Виктора Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией «Межигорье» на 4 октября.



Такое решение ВАКС принял в пятницу, частично удовлетворив ходатайство защиты Януковича.



«Следственный судья постановил ходатайство адвоката... об осуществлении надлежащего вызова Януковича в судебное заседание удовлетворить частично. Повторно осуществить вызов Януковича в судебное заседание путем публикации о вызове в СМИ... и на официальном сайте Офиса генпрокурора», — говорится в постановлении судьи, передает «Интерфакс-Украина».



В связи с тем, что процедура вызова Януковича в суд займет время, суд перенес заседание по избранию меры пресечения на 9:30 4 октября 2021 года.

Ранее НАБУ и САП обратились в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру. Их подозревают в незаконном завладении государственной резиденцией «Межигорье».



НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.



Виктор Янукович и его сын Александр находятся в России, поэтому расследование ведется в специальном режиме.