Пандемия коронавируса продлится еще 2-5 лет — главный санитарный врач

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что пандемия COVID-19 будет длиться еще 2-5 лет. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.



«В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения», — сказал чиновник.



В начале пандемии коронавируса эпидемиологи предполагали, что она продлится минимум 2 года, пока не будет создана вакцина. Несмотря на ряд вакцин и процесс вакцинации в мире коронавирус распространяется дальше, мутируя.

За четверг, 26 августа, в Украине выявили 2 032 новых случая заражения коронавирусом, что на 451 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 253 пациента, а 66 человек умерли.