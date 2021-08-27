Травмы мышечной ткани, а также заболевания суставов, сопровождаются выраженным болевым синдромом. Именно поэтому у значительной части пациентов снижается подвижность, что влияет на работоспособность. Для устранения последствий травм костной и мышечной ткани, используют нестероидные противовоспалительные препараты. Они устраняют воспаление и отек.



Показания к применению Диклоберла



Диклоберл — это одно из лекарств, которое снижает концентрацию простагландинов, тем самым препятствуя возникновению отека и воспаления в зоне травмы. Благодаря этому удается снять отек, опухоль и болевой синдром. Благодаря использованию этого препарата удается улучшить состояние здоровья больного, способствуя его быстрому выздоровлению. Препарат используется не только для лечения заболеваний суставов и мышечной ткани, но и для снижения температуры, устранения головной боли.



Действующее вещество Диклоберла — диклофенак. Часто назначается после хирургического вмешательства, для снижения отека и болезненных ощущений вместе с опиоидами. Применение этого лекарства позволяет снизить количество наркотических веществ, быстро поставить на ноги пациента. Благодаря анальгезирующим свойствам, Диклоберл широко используется при обострении артритов и артрозов в составе комплексной терапии.



Формы выпуска препарата Диклоберл



Для устранения боли в зоне суставов, рекомендовано использовать не только капсулы Диклоберла, но еще и местные препараты на основе диклофенака. Аппликации с мазью применяют в зоне возникновение боли на несколько часов. Для улучшения всасывания лекарства рекомендовано использовать ультразвуковые массажеры. Благодаря воздействию ультразвуковых волн лекарство проникает в глубокие слои тканей. В комплексе с таблетированная препаратами удается добиться максимальных результатов, полностью убрать болевой синдром.



Форма выпуска Диклоберла:

Инъекции

Капсулы

Мазь

Суппозитории

Для быстрого снижения температуры, уменьшение боли, рекомендовано использовать суппозитории. Это связано с тем, что препарат, введенный через прямую кишку, попадает в кровь гораздо быстрее, обходя желудочно-кишечный тракт. В условиях стационара часто используют инъекционные формы для быстрого устранения боли. Очень часто используют инъекции для введения в зону разрушенного состава, при проведении блокад. В таком случае препарат часто комбинируют с глюкокортикостероидами, хондропротекторами. Это позволяет купировать боль на несколько месяцев. Введение препарата в зону суставной сумки проводится в условиях стационара.