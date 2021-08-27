На Луганщине от коронавируса умерли два человека, еще 94 заболели

В Луганской области за прошлые сутки выявили 94 новых случая COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Среди заболевших жители Северодонецка – 22, Лисичанска – 20, Рубежного – 11 , Новоайдара – 10, Старобельска – семь, Станицы Луганской и Мелового – по пять, Попасной – четыре, Кременной и Марковки – по три, Белокуракино – два, Беловодска и Сватово – по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 62-летний мужчина из Северодонецка и 93-летний мужчина из Попасной.



За все время пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 28 225 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 26 444 человека, 1004 – умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 11,0 (при пороговом уровне 60).