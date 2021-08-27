«Заря» узнала соперников в группе Лиги конференций

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций УЕФА. Украину в новом футбольном турнире представляет луганская «Заря».



Соперниками «Зари» в группе C будут итальянская «Рома», болгарский ЦСКА и норвежский «Буде-Глимт».

The 2021/22 Europa Conference League group stage



Best group? #UECLdraw pic.twitter.com/JMeet6K4kZ — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 27, 2021



«Заря» опустилась в Лигу конференций после проигрыша австрийскому «Рапиду» в квалификации Лиги Европы. Луганчане уступили со счетом 3:0 в Вене и 3:2 в Запорожье.



Лига конференций — новый европейский футбольный турнир, является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Лига конференций была создана для того, чтобы привлечь к участию в еврокубках как можно большему количеству клубов из разных стран-членов УЕФА.



Накануне своих соперников по групповому раунду Лиги чемпионов узнали «Шахтер» и «Динамо».