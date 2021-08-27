СБУ раскрыла схему поставок из ОРЛО некачественных запчастей для «Укрзализныци»

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО «Укрзализныця», по которой некачественные комплектующие для подвижного состава поставлялись с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Установлено, что гражданин РФ совместно с высокопоставленными чиновниками госпредприятия наладили схему закупки запчастей для поездов через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.



«По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн», – отмечают в спецслужбе.



В СБУ также установили, что для получения «прибыли» участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз под видом закупки запчастей, произведенных из «инновационного материала».



Сейчас в рамках уголовного производства на обнаруженную продукцию наложен арест. Продолжается следствие.