Краматорск выкупит недвижимость на 70 миллионов гривен у завода Ефимова и Близнюка

Городской совет Краматорска согласился выкупить недвижимость у «Старокраматорского машиностроительного завода» (СКМЗ). Соответсвующее решение было принято на сессии горсовета 27 августа.



Как сообщает «Дій-Краматорськ», сценическая часть дворца культуры имени Быкова была оценена в 12,6 миллиона гривен. За спортивный комплекс «Авангард» городской совет также готов заплатить 12,6 миллиона гривен. Комплекс зданий главконторы СКМЗ, в котором планируют разместить Донецкий медицинский университет, была оценена в 45,1 миллиона гривен.



Мэр Краматорска Александр Шончаренко заявил, что общая площадь помещений для университета составит около 20 тысяч квадратных метров. «Это намного ниже рыночной цены. Других вариантов в нашем городе мы бы не нашли», — подчеркнул он.



По словам Гончаренко, реконструкция и закупка оборудования для медуниверситета будет происходить за средсвта Европейского инвестиционного банка. Срок реализации проекта - два года.



Согласно данным YouControl, основными акционерами ЧАО «Старокраматорский машиностроительный завод» являются кипрская фирма Holdactiv Limeted c 25% акций и Сергей Близнюк с 23%.



В ежегодной декларации за 2020 год народный депутат Максим Ефимов указал, что является конечным собственником Holdactiv Limeted.



Сергей Близнюк является сыном бывшего главы Донецкой облгосадминистрации области и министра ЖКХ времен Виктора Януковича Анатолия Близнюка.