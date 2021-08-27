Когда смогут наказать Путина за войну против Украины, рассказали в Офисе генпрокурора

Президент Российской Федерации Владимир Путин может понести наказание за войну против Украины только когда потеряет свои полномочия. Пока он на должности, у него есть иммунитет. Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает «РБК-Украина».



«Согласно международному праву, есть определенный иммунитет первых лиц государства. К ним относятся президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Украина является цивилизованной страной и уважает международное право», – пояснил Рудь.



Он отметил, что Офис генерального прокурора продолжает постепенно собирать доказательства развязывания войны против Украины, чтобы все причастные к этому в будущем предстали перед судом из-за содеянного.



По словам Рудя, сейчас Интерпол отказывается объявлять в розыск причастных к войне против Украины российских чиновников. При этом он добавил, что их могут задержать во время выезда в третьи страны, чтобы передать под следствие Международного уголовного суда.