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Копить на старость: Министр финансов заявил, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

27 августа 2021, 19:14

Копить на старость: Министр финансов заявил, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинцам до 40 лет не стоит рассчитывать на получение пенсии, если они не будут накапливать себе пенсию самостоятельно. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, в пенсионной реформе должна быть этапность, и сразу отдать средства негосударственным пенсионным фондам (НПФ) государство не может. Поэтому в начале будут привлекать государственный накопительный институт: государственный пенсионный фонд или государственную управляющую компанию. Кроме того, на начальном этапе будет немного инструментов для вложений – это могут быть облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Много скепсиса, что, мол, мы идем против течения, накопительная система показала свою неэффективность. Это не так. Солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной. Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти. Мне 40-летнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать», – сказал Марченко.

Он отметил, что накопительная модель может вводиться за счет отчислений 1% с ЕСВ и 1% – за счет другого источника.

«Это может быть НДФЛ (это обсуждается) или прямая бюджетная программа, к чему мы более склонны. Минфин предлагает: давайте создадим отдельную прямую бюджетную программу, скажем, "Вклад государства в накопительную пенсионную систему". Условно, если ты дал 1% или 1,5%, государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит. Это должна быть система, которая создаст условия для того, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим», – пояснил министр финансов.

Он подчеркнул, что это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет, поскольку сейчас других вариантов обеспечить нынешнему активному населению пенсию нет.

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