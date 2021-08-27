Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Бумажные свидетельства о начальном образовании заменили на цифровые

27 августа 2021, 19:15

Бумажные свидетельства о начальном образовании заменили на цифровые

В Украине введены электронные свидетельства о начальном образовании. Об этом сообщает Минобразования.

Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Министерство отмечает, что новая процедура обеспечит изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки. Также будут учтены потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения. Родители детей с нарушениями зрения могут заказать бумажную копию с использованием шрифта Брайля.

Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводить в виде пластиковой карточки и не потребует приложения на специальном бланке.

По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства.

Соответствущий указ № 1069/36691 вступает в силу 1 сентября.

Еще по теме

Прочее
Образование закон об образовании

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:29
«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали
16:46
«ДНР» предупредила об очередях на российской границе в дни голосования на выборах в Госдуму
11:50
«ДНР»: Более 350 заразившихся и 17 умерших от коронавируса за сутки
09:54
«ЛНР»: 82 заболевших и 15 умерших от ковида за сутки
09:10
«ЛНР» сообщила о пожаре в пятиэтажке, два человека погибли
23:10
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:21
«ДНР» заявила о ранении двух человек при обстреле
17:30
«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта
11:56
«ДНР»: 464 новых случая ковида, 18 человек умерли
11:42
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 27 августа
10:56
Беспилотники ОБСЕ обстреляли под Донецком
09:58
Пожар произошел на подконтрольной «ЛНР» шахте
09:27
«ЛНР»: Еще 100 заболевших и 14 умерших от ковида
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 августа
20:58
«ДНР» организует автобусные туры в РФ для голосования на выборах в Госдуму
все новости
19:15
Бумажные свидетельства о начальном образовании заменили на цифровые
19:14
Копить на старость: Министр финансов заявил, что 40-летним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию
18:40
На Донетчине подростки совершили двойное убийство и замаскировали его под пожар
18:09
Боевики 1 раз нарушили режим «тишины»
17:59
Когда смогут наказать Путина за войну против Украины, рассказали в Офисе генпрокурора
17:35
Спортсмены Донетчины завоевали четыре медали для сборной Украины на Параолимпиаде-2020
17:29
«ДНР» открыла выставку о Захарченко с вещами из кафе, где его взорвали
16:46
«ДНР» предупредила об очередях на российской границе в дни голосования на выборах в Госдуму
16:22
Краматорск выкупит недвижимость на 70 миллионов гривен у завода Ефимова и Близнюка
15:56
На Донбассе боевики смертельно ранили украинского военного
15:32
В РФ заранее планировали убийство украинских военных под Иловайском – Офис генпрокурора
15:00
Еще один спортсмен из Донетчины завоевал «бронзу» для Украины на Паралимпиаде-2020
15:00
«Заря» узнала соперников в группе Лиги конференций
14:57
Зеленский: Украина выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море
14:40
СБУ раскрыла схему поставок из ОРЛО некачественных запчастей для «Укрзализныци»
все новости
ВИДЕО
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31
Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра
24 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция