Бумажные свидетельства о начальном образовании заменили на цифровые

В Украине введены электронные свидетельства о начальном образовании. Об этом сообщает Минобразования.



Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.



Министерство отмечает, что новая процедура обеспечит изготовление и выдачу свидетельств (их бумажных копий) в кратчайшие сроки. Также будут учтены потребности учащихся с нарушением зрения, которые будут получать свидетельство в виде, пригодном для чтения. Родители детей с нарушениями зрения могут заказать бумажную копию с использованием шрифта Брайля.



Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводить в виде пластиковой карточки и не потребует приложения на специальном бланке.



По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства.



Соответствущий указ № 1069/36691 вступает в силу 1 сентября.