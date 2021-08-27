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В Бахмуте зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных

27 августа 2021, 20:08

В Бахмуте зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных

В Бахмуте зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 у людей из числа получивших прививки от коронавируса. Об этом сообщили в городском центре первичной медико-санитарной помощи, передает «Вечерний Бахмут».

По информации медиков, количество вакцинированных жителей города, заболевших коронавирусом, составляет шесть человек, двое из которых получили две дозы вакцины и четверо – по одной.

Как отмечается, данные случаи зарегистрированы за последние 10 дней. 

Однако медики напоминают, что вакцинированные люди реже болеют COVID-19, а если болеют, то переносят вирус легче, а также защищают себя от риска летальных случаев.

В Бахмуте работает центр массовой вакцинации населения, где все желающие могут сделать бесплатные прививки вакциной CoronaVac.

Центр вакцинации находится по адресу: г. Бахмут, площадь Свободы, 1 (клуб ветеранов и молодежи в здании ГЦКиД), работает ежедневно (по будням с 09:00 до 12:00, по выходным – с 9:00 до 13:00), без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, ИНН и маску.

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