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В Краматорске начали выдавать бесплатные ученические проездные

27 августа 2021, 20:31

В Краматорске начали выдавать бесплатные ученические проездные

В Краматорске получили первую партию изготовленных ученических билетов для бесплатного проезда в транспорте. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.

«Сегодня получили первую партию ученических билетов. Начинаем процесс выдачи их школьным учреждениям», – написал городской голова.

Он уточнил, что для тех школьников, кто не получит проездной до 1 сентября, проезд все равно будет бесплатным. По его словам, следующая партия ученических билетов печатается.

«Примерно за неделю каждый ученик Краматорска будет иметь на руках такую карту», – добавил мэр.


Фото: Facebook Александр Гончаренко

В Краматорске с начала учебного года вводится льготный проезд для школьников и студентов. Согласно решению горсовета, с 1 сентября по 15 июня школьники будут ездить бесплатно, а студенты будут платить половину стоимости проезда.

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