В Минздраве озвучили, когда могут ввести общенациональный карантин

Третья волна коронавируса обязательно дойдет до Украины и произойдет это ориентировочно не раньше ноября. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью ВВС Украина.



Он напомнил, что пока Украина находится в зеленой карантинной зоне и ситуация контролируется. «По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре», — отметил Кузьмин.



По его словам, в случае соблюдения карантинных правил украинцами, есть вероятность оттянуть введение карантина до декабря-января.



«Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение — дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить», — заявил главный санврач.



Он подчеркнул, что введение общенационального локдауна произойдет, если будет превышение заболеваемости в большинстве регионов.



Кузьмин также назвал три основных источника заражения коронавирусом — во время семейных праздников, в на работе и за границей.