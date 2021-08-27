По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области за сутки зарегистрировали 127 заболевших, 9 человек скончались от осложнений болезни. С начала пандемии зафиксировано 93 332 случая заражения, из них выздоровели — 89 651 человек, умерли — 2 454.



В отдельных районах Донецкой области ковид подтвердили у 352 человек, 17 человек скончались. Всего группировка «ДНР» подтверждает 55 506 заболевших: 44 947 пациентов выздоровели, а 4 041 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области выявили 94 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще двое больных. Всего ковид подтвержден у 28 225 человек: выздоровели — 26 444, умерли — 1004.



В отдельных районах Луганщины выявили 82 новых случая коронавируса. При этом 15 пациентов умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 8 677 заболевших COVID-19: 6 950 пациентов выписаны, а 852 — умерли.



Политика



Трехсторонняя контактная группа согласна вернуться к очному формату переговоров, следует из заявления спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунена после заседания ТКГ 26 августа. В связи с пандемией коронавируса заседания ТКГ с марта 2020 года проходят в онлайн-формате.



Президент России Владимир Путин может понести наказание за войну против Украины только когда потеряет свои полномочия. Пока он на должности, у него есть иммунитет, заявили в Офисе генерального прокурора Украины. В ведомстве также считают, что Россия заранее спланировала вероломное убийство украинских военных под Иловайском в августе 2014 года.



Боевые действия



В результате огня по позициям ООС вблизи Новомихайловки на Донетчине сегодня днем погиб один военнослужащий.



Общество



Группировка «ДНР» открыла в Донецком краеведческом музее выставку, посвященную убитому главе формирования Александру Захарченко. Экспозиция воссоздает обстановку кафе «Сепар», где Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва.



СБУ разоблачила коррупционную схему в АО «Укрзализныця», по которой некачественные комплектующие для подвижного состава поставлялись с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.



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