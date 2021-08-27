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Кулеба убежден, что позиция ФРГ по Донбассу не изменится после смены правительства

27 августа 2021, 22:42

Кулеба убежден, что позиция ФРГ по Донбассу не изменится после смены правительства

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной после смены немецкого правительства. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Мы со всеми поддерживаем контакты. Я абсолютно убежден, что независимо от конфигурации будущего правительства позиция Германии в отношении Украины и украино-российского конфликта останется неизменной», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина24» в пятницу вечером.

Он отметил, что лично контактировал с с кандидатом на должность канцлера ФРГ от «Зеленых» и с кандидатами на должность канцлера от социал-демократов.

«С кандидатом от христианских демократов партии Меркель господином (Армином — ИФ) Лашетом неоднократно контактировал президент Украины. он также встречался с представителями партии "Зеленых". Мы разложили яйца во все три основные корзины», — подчеркнул министр.

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