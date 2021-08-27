Кулеба: Визит Зеленского в США согласован на 99%

В Вашингтоне продолжается активная подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского и его переговорам с американским лидером Джозефом Байденом. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» вечером в пятницу.



«По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны», — сказал Кулеба .



По его словам, визит Зеленского в США согласован на 99%: «Есть пару тем, которые президенты обсудят уже непосредственно, но в принципе все другое согласовано, потому я оптимистично настроен».



Встреча президентов Украины и США состоится уже на следующей неделе, проинформировала пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Об этом передает «Укринформ».



«На следующей неделе Президент Байден встретится с Президентом Украины Зеленским в Белом доме. Будет выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с российской агрессией на Донбассе и Крыму, будет обсуждаться сотрудничество в области энергетической безопасности, поддержка усилий Президента Зеленского в борьбе с коррупцией и имплементации реформ, основанных на общих демократических ценностях», — сказала она журналистам в пятницу.