Офис генпрокурора хочет добиться рассекречивания материалов по Иловайской трагедии

Офис генерального прокурора планирует опубликовать на своем сайте материалы расследования Иловайской трагедии. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Каждый гражданин имеет право знать правду об Иловайске и о событиях, которые с ним связаны», — сказал начальник «департамента войны» Юрий Рудь во время брифинга.



Он рассказал, что на сайте Офиса генпрокурора планируется запустить специальную рубрику о результатах расследования. Она будет включать в себя разделы: «Хронология событий», «Подразделения ВСУ», «Подразделения ВС России, которые вторглись в Украину», «Динамика изменения оперативной обстановки», «Результаты расследования», «Сообщено о подозрении», «Последствия российского вероломства», «Доказательства агрессии России против Украины», «Жестокое обращение с пленными», «Международный уголовный суд», «Рассекреченные материалы», «Обращение к свидетелям и потерпевшим», «Контактная информация».



В дальнейшем рубрика будет наполняться также материалами, которые сейчас имеют гриф секретности. Сейчас продолжаются мероприятия по рассекречиванию материалов досудебного расследования.



«Сама процедура рассекречивания не входит в компетенцию Офиса генерального прокурора. Порядок проведения рассекречивания материалов определен действующим законодательством. Мы эту процедуру инициировали. Работа будет проводиться постепенно, главным следственным управлением СБУ уже направлены соответствующие ходатайства в Генеральный штаб Вооруженных Сил, Штаб Антитеррористического центра и Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. По мере рассекречивания информации мы будем наполнять разделы рубрики. Кроме того, мы хотим, чтобы судебный процесс по этим делам проходил открыто. А гриф секретности исключает полностью открытый процесс», — прокомментировал он.



Досудебное расследование в уголовном производстве по Иловайским событиям продолжается по двум направлениям: проверка обстоятельств возможного халатного отношения к военной службе военными должностными лицами из числа руководства антитеррористической операции, а также организация вторжения со стороны России и вероломное убийство украинских военных.



В ходе расследования допрошены более 900 потерпевших и свидетелей, изъяты, осмотрены и исследованы более 1 670 боевых документов.



В производстве проведен ряд судебных экспертиз, в том числе 2 комиссионные военные судебные экспертизы, к выполнению которых привлечены ведущие военные специалисты и эксперты.



На данный момент четырем чиновникам Вооруженных Сил РФ сообщено о подозрении в организации вторжения регулярных войск в Украину и вероломном убийстве украинских военных во время выхода из окружения у Иловайска.