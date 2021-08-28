В Украине – снова более 2 тысяч заражений ковидом за сутки

За пятницу, 27 августа, в Украине выявили 2 082 новых случая заражения коронавирусом, что на 50 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 025 пациентов, а 54 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 282 285 человек, выздоровели 2 205 707 человек, умерли от осложнений – 53 686.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) и Донецкой (157) областях.