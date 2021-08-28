ООС: На Донетчине при обстреле погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 27 августа, на Донбассе украинские военные зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня. Погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В частности, вблизи Новомихайловки незаконные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Пивденного – обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Новолуганского – дважды из ручных противотанковых гранатометов. В направлении Катериновки – из ручных противотанковых гранатометов. У Новоалександровки украинские позиции обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе Зайцево – из ручных противотанковых гранатометов.



С начала текущих суток субботы на Донбассе зафиксировано два обстрела, силы ООС не пострадали.



В частности, в районе Троицкого по украинским позициям стреляли из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вблизи Светлодарска боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



В то же время в группировке «ДНР» заявили, что сутра идет обстрел поселка Минеральное, а вчера их позиции попали под огонь в Ленинском, Григоровке, Васильевке и Старомихайловке.



Миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 24 августа 2021-го зафиксировала не менее 52 311 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.